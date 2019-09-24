İstanbul'dan sonra bir deprem de Yunanistan'da! İstanbul'da meydana gelen 4.6'lık depremin ardından Yunanistan'ın Girit Adası açıklarında da 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) Yunanistan'ın Girit Adası'nda Makry Gialos kentinin 106 km güneyinde 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Yerel saatle 10:48'te meydana gelen depremin yerin 80 km altında gerçekleştiği bildirildi. AFAD depremi 5 olarak açıkladı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz açıklarında saat 10.49'da yer kabuğunun 9,13 kilometre derinliğinde 5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin merkez üssünün, Muğla'nın Datça ilçesine 249 kilometre uzaklıkta olduğu belirtildi.

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