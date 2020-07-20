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Aktüel

İstanbul'dan Kocaeli'ye gelerek hırsızlık yaptıkları öne sürülen 6 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-07-20 11:41:52 -
İstanbul'dan Kocaeli'ye gelerek hırsızlık yaptıkları öne sürülen 6 şüpheli yakalandı

KOCAELİ (AA) - İstanbul'dan Kocaeli'ye gelerek evlerden para ve ziynet eşyası çaldıkları ileri sürülen 6 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli tarihlerde İzmit ve Darıca ilçelerinde evlerden hırsızlık yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip sonucu ekipler, şüphelilerin İstanbul'dan araçla Kocaeli'ye geldiğini belirledi.

Ekipler, İzmit ilçesinde düzenlenen operasyonda D.Ç, G.A, Ç.B, N.T, F.Ç. ve H.İ.T'yi yakaladı.

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, kapı ve pencere kırmak veya açmak amacıyla kullanılan 1 levye ve 2 tornavida, kapı dili düşürmeye yarayan 3 plastik aparat ele geçirildi.

Şüphelilerin "hırsızlık" suçundan kaydı olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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