0553 313 94 23

İstanbul’dan Gürcistan’a yelkenler fora

Karadeniz’i dünya yelken turizmine açmak ve antik Argonot efsanesini yaşatmak amacıyla bir ay önce Yunanistan’ın Volos limanından demir alan 12 yat, Argonot efsanesinin önemli duraklarından olan Ordu’nun Perşembe ilçesine ulaştı.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 16:32
İstanbul’dan Gürcistan’a yelkenler fora

Karadeniz’i dünya yelken turizmine açmak ve antik Argonot efsanesini yaşatmak amacıyla bir ay önce Yunanistan’ın Volos limanından demir alan 12 yat, Argonot efsanesinin önemli duraklarından olan Ordu’nun Perşembe ilçesine ulaştı.


Türkiye’de amatör denizciliğin gelişimine katkı sağlama amacıyla 2017 yılında kurulan Denizlerdeyiz Amatör Denizciler Derneği (DADD) tarafından düzenlenen ve Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından desteklenen DADDralli Karadeniz, tüm hızıyla sürüyor. 9 Haziran’da yola çıkan yatlar 42 limana uğrayarak Karadeniz sularındaki 75 günlük bir serüvenin ardından 1800 mil yaparak efsanedeki argonotların Altınpost hedefine ulaştığı Gürcistan’a ulaşacak.


12 teknenin yelken bastığı etkinlikte 3 Alman, 2 Hollanda ve 1 Fransız ekipte bulunuyor.


Karadeniz turuna İstanbul’dan katılan Ziya Toper, Argonot efsanesini canlandırmak amacıyla Vollos’tan yol acıktıklarını ve Gürcistan’a kadar gideceklerini belirtti.


DADD Başkan Yardımcısı Azmi Özel de bu rallinin amacının Karadeniz’i yerli ve yabancı yat turizmine açmak, yatçılığı ve yelkeni sevdirmek olduğunu söyledi.


Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Adem Atik, 12 yatı Ordu’da ağırlamaktan mutlu olduklarını ve her türlü misafirperverliği göstereceklerini belirterek, “Karadeniz’e kıyısı olan illerin çoğu denize uzak bir tutum sergiliyor. Bunlardan birisi de Ordu. Karadeniz’e kıyısı olmasına rağmen denizden gerektiği kadar yararlanılamamış. Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak bu durumu ortadan kaldırmak, denizi yöre insanımıza sevdirmek için bu tür sosyal etkinlikleri tertipliyor ve destekliyoruz” dedi.



Altınpost efsanesi


Altın Post efsanesi, Yason ve liderlik ettiği argonotlar olarak adlandırılan 50 denizcinin hikayesini anlatıyor. 2300 yıllık tarihe sahip Altınpost efsanesi Teselya’da geçiyor. Efsaneye göre, Teselya’da bulunan İolkos tahtını kardeşinin hakkı olmasına rağmen zorla ele geçiren Kral Pelias, kendisine karşı tehdit olduğunu düşündüğü yeğeni Yason’u aralarında Herakles (Herkül), Orpheus, Aşil’in babası Peleus’un da bulunduğu Yunanistan’ın en ünlü kahramanlarıyla birlikte altın tüylü kanatlı mitolojik bir koçun postu ve zenginlik-iktidar sembolü olarak bilinen Altın Post’u getirmek üzere Kolkhis’e (günümüzde Batı Gürcistan) gönderiyor.


Argus isimli tekne ustası, bu görev için tanrıça Athena’nın yardımıyla baş tanrıça Hera’nın koruduğu Argo isimli büyülü gemiyi inşa eder. Yason’un adamlarına Argonot denmesi işte bu geminin adından kaynaklanıyor ve ‘Argo’nun mürettebatı’ anlamına geliyor. Yason ve Argonotlar Yunanistan’ın Teselya kıyılarından Argo ile yola çıkarlar, Lemnos ve Samotrake adaları üzerinden Ege’yi geçerek Çanakkale Boğazı’na girerler; ardından Marmara ve İstanbul Boğazı’nı geçip Karadeniz’de türlü maceralar yaşadıktan sonra Kolkhis topraklarına ulaşırlar. Yolculuk sırasında harpiler, sirenler, devler, çarpışan kayalar gibi çeşitli mitolojik varlıklarla mücadele ederler. Son olarak Yason, Kolkhis Kralı Aietes’in verdiği zorlu görevleri efsanenin bir diğer önemli karakteri olan kralın büyücü kızı Medea’nın da yardımıyla tamamlar. Yason kralın vermek istememesine rağmen postu ele geçirir ve Medea’yı da alarak Argonotlarla birlikte Yunanistan’a geri dönerler. Günümüzde bu efsanevi yolculuğun rotası ve durakları ünlü kaşif ve yazar Tim Severin sayesinde biliniyor. Tim Severin 1984 yılında Yunan Vasilis Delimitros’un Bronz Çağı teknikleri ve tipine sadık kalarak inşa ettiği 16.5 metrelik kadırga ile Apollonius’un Argonautica destanındaki yolculuğu 2 bin 400 km. kat ederek gerçekleştirmişti. Severin’in bu seyahati anlattığı “The Jason Voyage” adlı eseri 1985 yılında yayınlandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 16:32
  1. sergi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TFF 3. Lig'de gruplar belirlendi
    1. TFF 3. Lig'de gruplar belirlendi
    2. "BM askerleri ve soykırıma göz yuman..
    3. Tırdan düşen yedek lastik az kalsın..
    4. Atıcılık: Tüm Dallar Gençler Dünya..
    5. Hak-İş 14. Olağan Genel Kurulu
    6. Hak-İş 14. Olağan Genel Kurulu
    7. Erdoğan o noktaya dikkat çekerek..
    8. Hak-İş 14. Olağan Genel Kurulu
    9. TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig’de gruplar..
    10. "Fındık taban fiyatı en az 20 lira..
    11. KADEM Sosyal Destek Projeleri hakkında..
    12. Hayri Kozak: "Sıkıysa gelin, öldürün..
    13. Bu çorba ile kilo vermek sandığınızdan..
    14. Kahreden haber! Taziyeye giderken..
    15. Büyükşehir meclisinde yapılacak kent..
    16. Meteorolojiden fırtına uyarısı
    17. Fenerbahçe, Yasir Subaşı’nı açıkladı
    18. İstanbul’dan Gürcistan’a yelkenler fora
    19. FETÖ sanıklarına hapis cezası
    20. Motosiklet uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı
    21. Srebrenitsa soykırımının 24. yılı
    22. Büyük Birlik Partisi'nden dikkat çeken..
    23. Futbol: TFF 2. Lig
    24. Şoföre yılan attı, aracını çaldı
    25. Ekipler 1,5 saat sonra gitti! Traktör..
    26. Tunus'ta 90 düzensiz göçmen yakalandı
    27. TOKİ 159 iş yeri ile 55 konutu satışa..
    28. OKA Anahtar Dergisi’nde
    29. Ehliyetsiz sürücüye iki kişinin..
    30. İzmit Belediyesi yağmur alarmında
    KADEM, LGBTİ savunuculuğuna soyundu! Aileyi savunan Sema Maraşlı hakkında skandal sözler
    KADEM, LGBTİ savunuculuğuna soyundu! Aileyi savunan Sema Maraşlı hakkında skandal sözler
    Fehmi Koru'dan Ali Babacan'ın istifasına dikkat çeken yorum: Bir şeyi daha açığa vuruyor bu açıklama
    Fehmi Koru'dan Ali Babacan'ın istifasına dikkat çeken yorum: Bir şeyi daha açığa vuruyor bu açıklama
    Numan Kurtulmuş'tan Ali Babacan açıklaması!
    Numan Kurtulmuş'tan Ali Babacan açıklaması!
    Neden o fiyatların faturası Merkez Bankası başkanına değil de Erdoğan’a kesildi?
    Neden o fiyatların faturası Merkez Bankası başkanına değil de Erdoğan’a kesildi?
    Ekrem İmamoğlu karşı çıkmıştı! AK Parti olayı mahkeme taşıyor
    Ekrem İmamoğlu karşı çıkmıştı! AK Parti olayı mahkeme taşıyor

    Günün Karikatürü

    10 Temmuz 2019
    ODTÜ’lülere koşan CHP’li vekil, polisi görünce çıldırdı!
    ODTÜ’lülere koşan CHP’li vekil, polisi görünce çıldırdı!
    Oray Eğin'den Ekrem İmamoğlu'na tuzak soru mu? "Hizmet adamıyım"
    Oray Eğin'den Ekrem İmamoğlu'na tuzak soru mu? "Hizmet adamıyım"