İstanbul'dan dört araç değiştirerek Kastamonu'ya gelen kişiye para cezası uygulandı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Cide ilçesine Seyahat İzin Belgesi olmadan gelen kişiye 3 bin 150 lira ceza uygulandı.

İstanbul'dan Cide ilçesindeki köyüne gitmek için yola çıkan S.Y. önce özel araçla İzmit'e geçti. Daha sonra bir kamyonla Bartın'a gelen S.Y, özel bir araç ile Cide ilçesine ulaştı. S.Y. buradan da yine başka bir araçla köyüne gitti.

Jandarma ekipleri tarafından tespit edilen S.Y'ye Seyahat İzin Belgesi olmadan yolculuk yaptığı için 3 bin 150 lira ceza uygulandı.

Cide Kaymakamı Ali Açıkgöz, yaptığı açıklamada, Seyahat İzin Belgesi olmadan, kaçak yollarla ilçeye gelmek isteyen kişilere taviz gösterilmeyeceğini söyledi.

Denetimlerin aralıksız sürdüğünü ifade eden Açıkgöz, vatandaşlardan alınan tedbirlere uymalarını istedi.