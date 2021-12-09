  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi İstanbul’dan 218 ülkeye ürün satışı
Ekonomi

İstanbul’dan 218 ülkeye ürün satışı

İstanbullu şirketlerin dış satımı, kasım ayında 8 milyar 724 milyon dolara ulaşarak aylık bazda tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Yeniakit Publisher
2021-12-09 23:40:00 -
İstanbul’dan 218 ülkeye ürün satışı

Türkiye’nin ihracatı, geçen ay 2020’nin aynı dönemine kıyasla yüzde 33,4 artarak 21 milyar 468 milyon 461 bin dolara yükseldi. İstanbullu şirketlerin dış satımı da kasım ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41,3 artışla 8 milyar 723 milyon 971 bin dolara ulaşarak aylık bazda rekora imza attı. Bun sonuçlara göre, İstanbul, Türkiye’nin ihracatında il bazında liderliğini açık ara farkla sürdürdü. İstanbul’u 1 milyar 462,3 milyon dolarla Kocaeli, 1 milyar 368,6 milyon dolarla Bursa, 1 milyar 105,5 milyon dolarla İzmir, 904,7 milyon dolarla Gaziantep izledi. İstanbullu şirketler geçen ay dünyanın 218 noktasına ürünlerini ulaştırırken, kentin Türkiye’nin kasım ayı ihracatındaki payı ise yüzde 40,6 oldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hindistan Genelkurmay Başkanı'nın öldüğü kazayla ilgili soruşturma başlatıldı
Dünya

Hindistan Genelkurmay Başkanı'nın öldüğü kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh, helikopterin düşmeden önce "acil durum" çağrısında bulunmadığını ve bölgede olumsuz hava koşulları k..
İzmir'de
Ekonomi

İzmir'de "Libya" hareketliliği

25 yıl aranın ardından yeniden başlatılan sefer kapsamında Libya'nın Misrata kentinden İzmir'e gelen yolcu gemisi, çarşıları hareketlendirdi..
Kuzey Irak'ta askerlerimize alçak saldırı! Şehitlerimiz var
Gündem

Kuzey Irak'ta askerlerimize alçak saldırı! Şehitlerimiz var

Irak'ın kuzeyinde düzenlenen Pençe-Yıldırım operasyon bölgesine teröristler tarafından saldırı düzenlendi. Saldırıda 3 askerimiz şehit oldu...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay