İstanbul’dan 218 ülkeye ürün satışı

Türkiye’nin ihracatı, geçen ay 2020’nin aynı dönemine kıyasla yüzde 33,4 artarak 21 milyar 468 milyon 461 bin dolara yükseldi. İstanbullu şirketlerin dış satımı da kasım ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41,3 artışla 8 milyar 723 milyon 971 bin dolara ulaşarak aylık bazda rekora imza attı. Bun sonuçlara göre, İstanbul, Türkiye’nin ihracatında il bazında liderliğini açık ara farkla sürdürdü. İstanbul’u 1 milyar 462,3 milyon dolarla Kocaeli, 1 milyar 368,6 milyon dolarla Bursa, 1 milyar 105,5 milyon dolarla İzmir, 904,7 milyon dolarla Gaziantep izledi. İstanbullu şirketler geçen ay dünyanın 218 noktasına ürünlerini ulaştırırken, kentin Türkiye’nin kasım ayı ihracatındaki payı ise yüzde 40,6 oldu.