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Gündem İstanbul’daki yağış ile ilgili valilik yazılı açıklama yaptı
Gündem

İstanbul’daki yağış ile ilgili valilik yazılı açıklama yaptı

Yeniakit Publisher
2023-09-29 00:53:00 -
İstanbul’daki yağış ile ilgili valilik yazılı açıklama yaptı

İstanbul'da yaşanan sağanak yağış ile ilgili valilik resmi sitesinden açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

28.09.2023 tarihinde saat 16.00 sularında İstanbul’un özellikle kuzey bölgelerinde sağanak yağış etkili olmuştur. Sağanağın etkili olduğu ilçelerimizde metrekareye düşen yağış miktarı şu şekilde gerçekleşmiştir:
Arnavutköy: 218 kg
Silivri: 42,5 kg
Çatalca’da: 49,8 kg
Sancaktepe: 32,5 kg
Arnavutköy ilçesi başta olmak üzere Başakşehir, Sultangazi, Eyüpsultan, Silivri, Gaziosmanpaşa, Beşiktaş, Kağıthane, Şişli ilçelerinde aşırı yağışlardan dolayı göllenmeler ve su baskınları meydana gelmiş olup meydana gelen su baskınlarına ekiplerimiz ivedilikle müdahale etmiştir.
Arnavutköy’de 241, Gaziosmanpaşa’da 202, Sultangazi’de 105, Kağıthane’de 70, Sancaktepe’de 64, Başakşehir’de 32, Sultanbeyli’de 28, Şişli’de 17, Eyüpsultan’da 7, Sarıyer’de 2, Küçükçekmece’de 1 olmak üzere toplam 769 olay meydana gelmiştir.
Yağışın devam ettiği saatlerde 112 Çağrı Merkezi’ne 1.565 ihbar gelmiştir.
Yağışın etkili olduğu bölgelerde AFAD, Emniyet, Jandarma, Sağlık, Kızılay, İBB, Kaymakamlıklar, İlçe belediyeleri, Çevre Şehircilik (Hasar Tespit ve Enkaz Kaldırma), Defterdarlık (Zarar Tespit) ekiplerinin çalışmaları aralıksız devam etmektedir.
Karayolları ekiplerimizin çalışmaları neticesinde İstanbul’da kapalı herhangi bir yol bulunmamaktadır.
Su baskınlarında ölen ya da yaralanan olmamakla birlikte ev ya da iş yerlerinde mahsur kalan vatandaşımız da bulunmamaktadır.
Meteoroloji verilerine göre sağanak yağışın etkisini sabah saatlerine kadar sürdürmesi beklenmekte olup, özellikle bodrum katlarında oturan vatandaşlarımızın olası su baskınlarına karşı tedbirli olması gerekmektedir.

Kaynak: İHA

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