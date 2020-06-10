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Aktüel

İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 kişiden 6'sı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-06-10 12:50:27 -
İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 kişiden 6'sı tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Ataşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 kişiden 6'sı tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu sattığı ve evinde uyuşturucu sakladığı tespit edilen şüphelileri yakalamaya yönelik 4 farklı adrese operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda, 831,5 gram eroin, 5 saksı içerisinde 15 kök marihuana, 3 bin 285 TL, hassas terazi, uyuşturucu paketlemede kullanılan poşet ve alüminyum folyo bulundu, Münür A, Selim S, Servet M, Şevket K, Aydoğan A, Salih Y. ve İhsan K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şevket K. Salih Y, Aydoğan A, Münür A, Selim S. ve Servet M. tutuklandı, İhsan K. hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

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