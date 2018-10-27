İstanbul’daki Suriye zirvesinde alınan kararlar neler?

Suriye’de 7,5 yıldır süren iç savaşı sonlandırma noktasında en önemli zirvelerden biri olarak görünen Dörtlü Suriye Zirvesi'nin ardından Erdoğan, Putin, Merkel ve Macron birazdan ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Akan kanın bir an önce durdurulması öncelik hedef. Sınırda terör örgütlerinin palazlanmasına izin verilemez" dedi.

"Meseleye sadece askeri yöntemlerle çözüm bulunmaz"diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Akan kanın bir an önce durdurulması öncelik hedef" şeklinde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşması şöyle: "Putin, Macron, Merkel ve BM Suriye Özel Temsilcisi’ni saygıyla selamlıyorum. Konuklarımızı İstanbul’da ağırlamaktan memnuniyet duyuyorum. Şahsım, milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Bu süreçte ana önceliklerimiz sahada ateşkesin sağlanması ve akan kanın durdurulması hedefimiz var. Bir siyasi çözüme ulaşılması ve ülkeden istikrarın sağlanması için neler yapılması gerektiği fırsatını bulduk. Uluslarası toplum meseleyi sahiplenmedi. Suriyeli siviller ve komşu ülkeler bu yükü çekmek zorunda kaldı. Birçok ülke krizin etkisi sınırlarına ulaşınca fark etti. Astana uluslararası topluma örnek olmuştur. Bu olumlu işbirliğine ne kadar paydaş ülke katkı sağlarsa kalıcı çözüme o derece hızlı ulaşırız."

"Suriye için el ele çaba sarf etmek lazım"

Rusya Devlet Başkanı Putin'nin açıklamaları ise şöyle: "Suriye’de çözüm ancak diplomasi yoluyla mümkün olabilir. Suriye için uluslararası toplumun el ele çaba sarfetmesi lazım. Orada çatışmasızlık bölgesi gibi geçici bir tedbir olduğunu düşünüyoruz.Türkiye'nin bu silahsızlanmış olan bölgeden, hem muhaliflerin hem ağır silahların çekilmesi için çaba sarf edeceğini ümit ediyoruz. Bizim Türk partnerimiz elinden geleni yapıyor. Silahlı saldırıda bulunacaklarsa Rusya, Suriye hükümetinin bu terör tehdidinin ortadan kaldırılmasına yardımcı olacaktır. Mültecilerin ülkesine dönüşü görüşüldü. Rusya bir çok şey yapıyor. Ülkedeki durumu iyileştirmek için, ekonominin kalkınması için uluslararası toplumun el ele çaba sarf etmesi lazım. Son derece faydalı görüşmeler için teşekkür etmek istiyorum."