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Aktüel İstanbul'daki Şeb-i Arus töreninde Kur'an-ı Kerim'in Türkçe okunmasına tepki
Aktüel

İstanbul'daki Şeb-i Arus töreninde Kur'an-ı Kerim'in Türkçe okunmasına tepki

Yeniakit Publisher
2020-12-23 14:52:58 -
İstanbul'daki Şeb-i Arus töreninde Kur'an-ı Kerim'in Türkçe okunmasına tepki

İZMİR (AA) - İzmir'de bulunan Konya Dernekler Platformu üyeleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Mevlana'nın 747. vuslat yıldönümü dolayısıyla düzenlediği Şeb-i Arus töreninde Kur'an-ı Kerim, teşrik tekbiri ve Naat-ı Şerif'in Türkçe okunması ile kadınlarla erkeklerin birlikte sema yapmasına tepki gösterdi.

Platform adına yazılı açıklama yapan İzmir Beyşehirliler Derneği Başkanı Süleyman Erol, Anadolu'nun yetiştirdiği en önemli isimlerden birinin Mevlana Celaleddin-i Rumi olduğunu, onun bıraktığı manevi değerlere sahip çıkılması gerektiğini belirtti.

Mevlana'nın değerlerinden son derece uzak olan bir kesimin kendi iç hesaplarına alet etmek uğruna yüzyıllardır devam eden bir geleneği tahrip etme cüretini gösterdiğini savunan Erol, bunun hoş görülemeyeceğini ifade etti.

Erol, şunları kaydetti:

"Mevlevi geleneklerinde ve inancımızda yeri olmayan bu basit davranış, en hafif tabirle maneviyatımıza saldırmak, inancımızla istediği gibi oynanabildiğini açıkça gösterme küstahlığıdır. Sergilediği bu rezillikten dolayı İstanbul Büyükşehir Belediyesini özür dilemeye ve sorumlularını istifa etmeye çağırıyoruz. Bu çağrıya kulak tıkamanın, dini hassasiyeti yüksek halkımızın ciddiye alınmadığını göstermekle aynı anlamı taşıdığını hatırlatmak istiyoruz."



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