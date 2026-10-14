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Gündem Her şey çok güzel oluyor! Hacıosman metrosunda şelale dönemi
Gündem

Her şey çok güzel oluyor! Hacıosman metrosunda şelale dönemi

Yeniakit Publisher
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‘Her şey çok güzel olacak’ diyerek çöktükleri İstanbul’u 30 yıl öncesine döndüren CHP zihniyeti, sonunda metroda 'şelale hizmeti' de vermeye başladı. Sabah saatlerindeki sağanak yağış sonrası bakımsızlıktan tavanı delik deşik olan Hacıosman metro durağını su bastı. Tavandan şelale gibi akan suları görenler ‘Her şey çok güzel oluyor’ demekten kendini alamadı.

İstanbul'da sağanak yağış nedeniyle Hacıosman metro istasyonunu su bastı. Tavandan akan suları görenler şaşırdı.

Meteorolojinin uyarılarının ardından kent genelinde sağanak yağış etkisini sürdürüyor.

Sağanak yağış nedeniyle Hacıosman metro durağını su bastı. Metroyu kullanmak isteyen yolcular, ıslanmamak için suyun akmadığı bölgelerden geçerek ilerledi.

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Yorumlar

hatırla

Şelale yapmak için para harcayacak kadar enayimiyim diyorlar tabii şelale olmuş daha ne istiyor İstanbul halkı işte heeeeeer şeey ne güzel oluyor vesselam
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