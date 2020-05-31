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Aktüel

İstanbul'daki plajlarda hazırlıklar tamamlandı

Yeniakit Publisher
2020-05-31 18:35:52 -
İstanbul'daki plajlarda hazırlıklar tamamlandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında kullanıma kapatılan halk plajları, normalleşme adımları kapsamında yarın yeniden açılacak.

Şile'deki plajlarda sosyal mesafe kurallarına göre yeniden dizayn edilen şezlonglar arasındaki aralık 2 metre olarak ayarlandı.

Geçen yıllardan daha geniş bir alan üzerinde yerleştirilen şezlonglar, vatandaşların temasını en az seviyeye indirecek. Ortak kullanım alanlarında da dezenfektan bulundurulacak.

Şile Ayazma Plajı çalışanı Murat Gültekin, belediyenin şezlonglar arasında asgari 2 metre olmasını istediğini ancak kendilerinin mesafeyi üçer metre olarak ayarladığını anlattı.

Sezon açılışını yarın yapacaklarını kaydeden Gültekin, "Şile yaz aylarında çok kalabalık olduğu için mesafeyi korumaya çalışacağız. İçeride de aynı şekilde hazırlıklarımız sürüyor. Vatandaşlarımızı pazartesiden itibaren bekliyoruz." diye konuştu.

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