İstanbul'daki otel binası satışa çıkarıldı! Fiyatı dudak uçuklattı

İstanbul Esenyurt’taki Future Park projesinde yer alan inşaatı yarım kalmış otel binası icradan satışa çıkarıldı.

İstanbul Esenyurt’taki Future Park projesinde yer alan otel, Bakırköy 1. İcra Dairesi tarafından icradan satışa çıkarıldı.

Yüzde 48.50 tamamlanan otel için 381 milyon 524 bin lira kıymet biçildi.

Otelin işletmesi için 2015 yılında Wyndham Hotels ile anlaşılmış, 2017'de kullanıma açılması planlanan otelin adı Hawthorn Suites by Wyndham İstanbul Esenyurt olarak açıklanmıştı.

33 katlı tek blokta yükselecek olan Hawthorn Suites by Wyndham İstanbul Esenyurt isimli tesiste 174 adet standart, 58 adet executive, 116 adet süit oda olmak üzere toplamda 348 oda bulunuyor.

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Otel için 1. açık artırma süresi 20 Eylül'de başlayacak ve 27 Eylül'de sona erecek. Otel ilk açık artırmada satılamazsa 2. açık artırma süresi 15 Ekim'de başlayacak 22 Ekim'de sona erecek.

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