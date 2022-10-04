İstanbul’daki metro kalabalığı isyan ettirdi: ‘Her şey çok güzel oluyor mu?’

İstanbullu, Cumhuriyet Halk Partili Ekrem İmamoğlu yönetimine geçtiği günden itibaren çile çekiyor. Yanan otobüsler, yürümeyen merdivenler, çalışmayan asansörler, yolda vatandaşın arkadan ittiği İETT otobüslerine yeni bir çile daha eklendi.

‘’HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLUYOR MU?’’

İş bilmez yönetim yüzünden İstanbul’daki metro kalabalığı günden güne arttı. Tokyo metrosunu aratmayacak seviyelere ulaşan kalabalık için İstanbul halkı sosyal medyadan tepkisini dile getirdi…



Bazı vatandaşlar, Ekrem İmamoğu’nun adaylık sürecinde söylediği ‘’Her şey çok güzel olacak’’ sloganına atıfta bulunarak, ‘’Her şey çok güzel oluyor mu?’’ ifadeleriyle tepki gösterdi.

İşte İstanbul’daki metro kalabalığına dair yapılan yorumlar;

arkadaş bu nasıl kalabalıktır allah aşkına. huzurevi durağında bekliyorum bütün metrolar tokyo metrosu gibi geliyor. sabiha gökçenden metro kalktığından beridir bu böyle oldu. inanılmaz kalabalık yahu bunaldım! cidden bunaldım..

sanırım genel olarak şuan her yer aşırı kalabalık.. şu olayda emeği geçen kim varsa umarım mutludur bu durumdan. her yer insan yığını..

metrodan indim zor bela otobüse bindim ve 2.durakta otobüs ağzına kadar doldu.. yemin ediyorum işe güce kafa kalmadı.

o kalabalıkta o metrodan nasıl inebildim hala şaşırmaktayım

4 vagonlu metro seferlerini sürdürmekte ısrar eden yöneticilerin payının büyük olduğu kalabalıktır.

otobüsler de aynı durumda olduğundan şaşırtmayan şey. üçüncü durakta arka kapıdan zor biniyorum. daha işe gitmeden yoruluyorum.

bir sonraki işimin full remote olmasını sağlayacak kalabalık

her sey cok guzel oluyor mu?

sen gel bir de uskudar-cekmekoy metrosunu gor. bulgurlu’dan uskudar istikametine gitmek isteyip de metroya binebilene odul veriyorlar. istanbul’un en sikik metrosu amk.

istanbulluyum, tt kullanmiyorum, gecen izmirde taksi bulamayip izbana bindim, gencligim metrolarda otobuslerde gecti ama boyle bi kalabalik gercekten gormemistim sebebi sosyo ekonomik bence

bunları dedik daha önce. daha yeni mi anladınız.