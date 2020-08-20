  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İstanbul'daki Kovid-19 denetimlerinde 424 adli ve idari işlem uygulandı
Aktüel

İstanbul'daki Kovid-19 denetimlerinde 424 adli ve idari işlem uygulandı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: - "İstanbul'da dün #SağlıkİçinHepimizİçin 21 ayrı başlıkta 26 bin 387 denetim ve rehberlik çalışması yapıldı. 424 adli ve idari işlem uygulandı"

Yeniakit Publisher
2020-08-20 12:49:56 -
İstanbul'daki Kovid-19 denetimlerinde 424 adli ve idari işlem uygulandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte dün "Sağlık İçin, Hepimiz İçin" sloganıyla 21 ayrı başlıkta 26 bin 387 denetim ve rehberlik çalışması yapıldığını, 424 adli ve idari işlem uygulandığını bildirdi.

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da dün #SağlıkİçinHepimizİçin 21 ayrı başlıkta 26 bin 387 denetim ve rehberlik çalışması yapıldı. 424 adli ve idari işlem uygulandı. Hafta boyunca her gün bir alana odaklı denetimlerimiz sürecek. Görev alan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Koç'tan 'Türk Lirası'na büyük darbe! Dolar oyunu ortaya çıktı
Ekonomi

Koç'tan 'Türk Lirası'na büyük darbe! Dolar oyunu ortaya çıktı

Daha önce ABD'nin Türk ekonomisine yaptığı operasyon sırasında Yapı Kredi Bankası'yla Türk Lirası'na darbe vurduğu ortaya belirlenen Koç'un ..
Gökçek'ten olay sözler: Ya cuma günü açıklanacak müjde ile cari açık kapanırsa?
Dünya

Gökçek'ten olay sözler: Ya cuma günü açıklanacak müjde ile cari açık kapanırsa?

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cuma günü açıklanacağını duyurduğu müjde ile ilg..
Türkiye’ye gücü yetmedi soydaşlarımızı hedef aldı
Gündem

Türkiye’ye gücü yetmedi soydaşlarımızı hedef aldı

Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin karşısında duramayacağını anlayan Yunanistan provokatif eylemlerine devam ediyor. Çeşitli bahanelerle Türk okull..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı