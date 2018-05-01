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İstanbul'daki kapalı güzergahlar belli oldu

İstanbul Emniyeti, saat 04:30'dan itibaren 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim ve Maltepe Meydanına çıkan yolları trafiğe kapattı.

01 Mayıs 2018 Salı 07:00
İstanbul'daki kapalı güzergahlar belli oldu

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim ve Maltepe Meydanına çıkan yollar trafiğe kapatıldı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim ve Maltepe Meydanına çıkan yollar trafiğe kapatıldı. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle alınan güvenlik önlemleri kapsamında Taksim Meydanına çıkan yollar kapatılmaya başlandı. İstanbul'da bu yıl kutlamaların adresi olan Maltepe Meydanına çıkan yollar da trafiğe kapatıldı. Polis ekipleri saat 04.30'dan itibaren Tarlabaşı Bulvarı, Gümüşsuyu, Sıraselviler, Halaskargazi, Mete ve Cumhuriyet Caddesi'nden Taksim Meydanı'na çıkan yollara bariyerler koyarak trafiğe kapattı. Sürücüler alternatif yollara yönlendiriliyor. Polisin meydan ve çevresindeki önlemleri sürüyor.

Maltepe Meydana çıkan yollar trafiğe kapatıldı

İstanbul'da bu yıl ki kutlamaların adresi Maltepe Meydanı oldu. Maltepe Meydanına çıkan yollar saat 04.30 itibariyle trafiğe kapatıldı. Alınan önlemler kapsamında Turgut Özal Bulvarı, Feyzullah Caddesi, Maltepe İstasyon Caddesi ve Şehit Nedim Özpolat Sokak trafiğe kapatıldı. Bu güzergahları kullanmak isteyen sürücüler alternatif güzergahlara yönlendiriliyor.

Polis ekipleri her iki meydan çevresinde yoğun güvenlik önlemi almaya devam ediyor.

Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 07:00
  1. Cumhuriyet Caddesi
  2. İşçi Bayramı
  3. Turgut Özal
  4. Tarlabaşı
  5. Istanbul
  6. İstanbul
  7. Maltepe
  8. 1 Mayıs
  9. Taksım
  10. Taksim
  11. Polis
  12. HABERLER

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