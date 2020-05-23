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İstanbul'daki ilçe belediyelerinden 65 yaş ve üstü vatandaşlara bayram hizmeti

Yeniakit Publisher
2020-05-23 11:38:31 -
İstanbul'daki ilçe belediyelerinden 65 yaş ve üstü vatandaşlara bayram hizmeti

İSTANBUL (AA) - Ramazan Bayramı öncesi Kartal Belediyesi ekipleri tarafından 65 yaş ve üzeri vatandaşlarla engelli bireylere berberlik hizmeti verilirken, Tuzla Belediyesi tarafından yapılan tatlılar adreslere teslim edildi.

Kartal Belediyesiden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında evlerinden çıkamayan yaşlı ve engelli vatandaşlara bayram öncesi berberlik hizmeti verildi.

Bu kapsamda, Müdürlükte görevli 2 kişiden oluşan ekip, koruyucu tulum, özel maske, siperlik ve eldiven giyerek talep eden ve dışarı çıkamayacak durumda olan vatandaşların evlerine giderek saç tıraşlarını yaptı.

Ekipler, kullandıkları ekipmanları her kullanımdan önce tamamen dezenfekte ederek hizmeti verdi.

- Şeflerden, ihtiyaç sahibi 65 yaş üstü vatandaşlara bayram tatlısı

Tuzla Belediyesi de "Sen Güvende Kal" projesi kapsamında çalışmalarına devam ediyor. İhtiyaç sahibi 65 yaş üstü vatandaşları sevindirmeyi amaçlayan Tuzla Belediyesi, Pınar Profesyonel girişimi ile hayata geçirilen "Kısık Ateş Platformu" iş birliğinde Ramazan Bayramı öncesi ihtiyaç sahibi 65 yaş ve üstü vatandaşlar için bayram tatlısı hazırladı.

Aralarında Jale Balcı, Murat Bozok, Muhsin Ertürk, Türev Uludağ, Çiğdem Seferoğlu, Semen Öner, Umut Ünlüyen, Sinem Çapraz ve Duygu Tuğçu'nun bulunduğu şefler, sakızlı muhallebi hazırladı.

Şeflerin hazırladığı tatlılar, gıda dağıtım kriterlerine uygun olarak ambalajlanarak güvenli biçimde belediye ekipleri tarafından 3 binin üzerinde 65 yaş ve üstü ihtiyaç sahiplerinin adresine teslim edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tuzla Belediyesi Başkanı Şadi Yazıcı, "Tuzla Aşevi Mutfağımızda her gün 3 bin ihtiyaç sahibimize sıcak yemek dağıtımı yapıyoruz. Sokağa çıkamayan 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın sağlıktan gıdaya kadar tüm ihtiyaçlarını giderebilmek için ciddi bir çaba harcıyoruz. Bu organizasyonla da ihtiyaç sahibi 65 yaş ve üstü vatandaşlarımıza destek sunmak, onların moral ve motivasyonlarını yükseltmek için bir araya geldik." ifadelerini kullandı.

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