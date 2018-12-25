İstanbul'daki helikopter kazasından acı haber!

AA muhabirinin aldığı bilgi göre, 26 Kasım'da Sancaktepe'de 4 askerin şehit düştüğü helikopter kazasında ağır yaralanan Astsubay Teknisyen Üstçavuş Yılmaz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şehit Özkan Yılmaz, kazanın ardından kaldırıldığı Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavisinin ardından Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmiş, 4 hafta boyunca yoğun bakım ünitesinde tedavi görmüştü.