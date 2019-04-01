0553 313 94 23

İstanbul'daki geçersiz oy sayısı belli oldu

31 Mart yerel seçimlerinde 10 milyonu aşkın seçmenin oy kullandığı İstanbul'da 290 bin 394 oyun geçersiz sayıldığı öğrenildi.

01 Nisan 2019 Pazartesi 09:45
İstanbul'daki geçersiz oy sayısı belli oldu

AA muhabirinin açılan sandıklardan alınan sonuçlar doğrultusunda derlediği bilgilere göre, toplam kayıtlı 57 milyon 93 bin 410 seçmenin 43 milyon 651 bin 815'i oy kullandı.

Seçime katılma oranı yüzde 83,99 olarak hesaplandı. Toplam oyların 1 milyon 395 bin 233'ü geçersiz sayıldı. Geçersiz oyların oranı yüzde 3,2 oldu.

İstanbul'da 290 bin geçersiz oy var

Oyların yüzde 98,8'inin sayıldığı İstanbul'da, toplam kayıtlı 10 milyon 570 bin 939 seçmenden 8 milyon 731 bin 330'u oy kullandı. Seçime katılım oranının yüzde 83,53 olarak gerçekleştiği İstanbul'da, 290 bin 394 oy geçersiz sayıldı.

Mevcut verilere göre İstanbul'da, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım 4 milyon 111 bin 254 oy alırken, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'na 4 milyon 107 bin 313 oy çıktı.

Yıldırım, oyların yüzde 48,71'ini, İmamoğlu ise yüzde 48,65'ini aldı.

Ankara'da 79 bin 473

Ankara'da toplam kayıtlı 3 milyon 925 bin 129 seçmenden 3 milyon 89 bin 645'i oy kullandı. Seçimde 3 milyon 10 bin 172 kişi oy kullanırken 79 bin 473 oy geçersiz sayıldı.

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş yüzde 50,62 oy oranıyla 1 milyon 523 bin 819, AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki ise yüzde 47,20 ile 1 milyon 420 bin 855 oy aldı.

Iğdır'da bin 524 oy geçersiz

Iğdır'da toplam kayıtlı 56 bin 116 seçmenden 45 bin 818'i oy kullandı. MHP'nin önde tamamladığı seçimde 1.524 oy geçersiz sayıldı.

MHP Iğdır Belediye Başkan adayı İsa Yaşar Tezel'in, yüzde 49,01 oranla 21 bin 710 oy alarak yarışı önde tamamladığı seçimde, HDP Iğdır Belediye Başkan adayı Yaşar Akkuş, yüzde 47,39 oy oranıyla 20 bin 992'de kaldı.

Adaylar arasındaki oy farkının az olduğu seçim bölgelerinde, oranı yüksek olan geçersiz oyların partilerin itirazlarıyla yeniden değerlendirilmesi bekleniyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Nisan 2019 Pazartesi 09:45
  1. Iğdır
  2. İstanbul
  3. Ankara
  4. istanbul geçersiz oy

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ağabey-kız kardeş muhtar seçildi
    1. Ağabey-kız kardeş muhtar seçildi
    2. İşçileri taşıyan minibüs devrildi: Ölü..
    3. Şehitler dualarla uğurlandı! İsrail,..
    4. Warriors'tan Hornets'a 47 sayı fark
    5. Kayseri OSBYönetim Kurulu Başkanı..
    6. İstanbul seçim sonuçları İstanbul'u..
    7. Rap şarkıcısı Nipsey Hussle uğradığı..
    8. Mersin'de trafik kazası: 1 ölü, 8 yaralı
    9. İstanbul'daki geçersiz oy sayısı belli..
    10. Meral’in hazin sonu! Kurduğu partiye..
    11. Develi’de Seçim Sonuçları
    12. Peru'da otobüs yangını: 20 kişi..
    13. Brent petrolün varili 68,44 dolar
    14. VİOP'ta endeks kontratı haftaya..
    15. ‘Tosuncuk’ köyüne yaptırdığı evinde..
    16. Gram altın 232 lira seviyelerinde
    17. Döviz kurları
    18. İŞKUR’dan 2019 Yılı İstihdam..
    19. AK Parti İzmir’de hangi belediyeleri..
    20. Çizmeli Kedi sahnelenecek
    İstanbul'da el değiştiren ilçeler belli oldu
    İstanbul'da el değiştiren ilçeler belli oldu
    DSP'li Güven Hokna aldığı oy oranıyla şaşırttı
    DSP'li Güven Hokna aldığı oy oranıyla şaşırttı
    Yeni parti iddialarıyla gündeme geliyordu! Gül ilk kez...
    Yeni parti iddialarıyla gündeme geliyordu! Gül ilk kez...
    Türk askerine saldırı! Şehidimiz var
    Türk askerine saldırı! Şehidimiz var
    İşte İzmir'den ilk sonuçlar! 2019 yerel seçimleri İzmir sonuçları
    İşte İzmir'den ilk sonuçlar! 2019 yerel seçimleri İzmir sonuçları

    Günün Karikatürü

    31 Mart 2019
    PKK’ya giden 3 TIR silah ele geçirildi
    PKK’ya giden 3 TIR silah ele geçirildi
    Komünist Başkan Maçoğlu'ndan ilk açıklama
    Komünist Başkan Maçoğlu'ndan ilk açıklama