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Aktüel İstanbul'daki gasp ve darp şüphelilerinden biri tutuklandı
Aktüel

İstanbul'daki gasp ve darp şüphelilerinden biri tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-09-28 18:21:34 -
İstanbul'daki gasp ve darp şüphelilerinden biri tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Bahçelievler'de bir kişiyi gasbettikten sonra darbederek dere yatağına attığı gerekçesiyle gözaltına alınan Serkan K. "kasten öldürmeye teşebbüs etme", "birden fazla kişi tarafından silahla yağma" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından tutuklandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, Bahçelievler'de, Suriye uyruklu Muhammed Selmo'nun 7 Temmuz'da 4 kişi tarafından gasbedilip ardından darbedildikten sonra dere yatağına atılması üzerine başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında daha önce mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan ve Başsavcılığın itirazı üzerine hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartılan şüphelilerden Serkan K. (20) Silivri'de yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlanan şüpheli, Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.

Şüpheli Serkan K, savcılık ifadesinin ardından tutuklanması istemiyle hakimliğe sevk edildi.

Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliğince, şüpheli Serkan K, "kasten öldürmeye teşebbüs etme", "birden fazla kişi tarafından silahla yağma" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından tutuklandı.

Olayla ilgili dün Görkem B. tutuklanırken, aranan şüpheliler Kürşat Ç. ve diğer bir şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışmalar ise sürüyor.

- Olayın geçmişi

Bahçelievler'de 7 Temmuz'da Suriye uyruklu Muhammed Selmo'nun aracına binen 4 kişi, gasbettikten sonra darbettiği Selmo'yu dere yatağına atmıştı.

Selmo'nun şikayeti üzerine başlatılan çalışmada gözaltına alınan şüphelilerden Serkan K. ve Kürşat Ç., sevk edildikleri mahkemece 22 Eylül'de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, 23 Eylül'de şüphelilerin serbest bırakılmasına itiraz ederek, tutuklanmalarına yönelik yakalama kararı çıkartılmasını talep etmişti.

Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği de 24 Eylül'de şüpheliler Serkan K. ve Kürşat Ç. hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs etme", "birden fazla kişi tarafından silahla yağma" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartmıştı.

Olaya karıştığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüphelilerden Görkem B., dün sevk edildiği Bakırköy Adliyesi'nde "kasten öldürmeye teşebbüs etme", "birden fazla kişi tarafından silahla yağma" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından tutuklanmıştı.


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