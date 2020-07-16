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Aktüel

İstanbul'daki camilerden selalar yükseldi

FETÖ'nün hain darbe girişiminin 4. yılında tüm Türkiye'de olduğu gibi İstanbul'daki camilerde de selalar okundu

Yeniakit Publisher
2020-07-16 00:36:25 -
İstanbul'daki camilerden selalar yükseldi

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminde birlik ve beraberliğin sembolü haline gelen selalar, bu gece İstanbul'daki camilerde tekrar okundu.

15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında birlik ruhu aşılayan ve manevi güç veren selalar, tüm Türkiye'de olduğu gibi saat 00.13 itibarıyla İstanbul'daki camilerden de yükseldi.

Sultanahmet, Süleymaniye, Fatih gibi selatin camileri ile Büyük Çamlıca Camisi'nde de sela okundu.

Danıştay 10. Dairesinin kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yeniden ibadete açılan Ayasofya Camisi de sela okunan camiler arasındaydı.

15 Temmuz darbe girişiminin 4. yılı etkinlikleri için camilerin önünde toplanan vatandaşlardan bazıları, Ayasofya'da sela okunma anını cep telefonlarıyla görüntüledi.

Üsküdar'da bulunan Büyük Çamlıca Camisi'nde okunan selayı, vatandaşlar cami avlusunda dinledi.


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