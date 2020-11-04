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Ekonomi İstanbul'daki bazı yerler Kuzey Marmara Otoyolu Projesi kapsamında acele kamulaştırılacak
Ekonomi

İstanbul'daki bazı yerler Kuzey Marmara Otoyolu Projesi kapsamında acele kamulaştırılacak

Yeniakit Publisher
2020-11-04 08:21:25 -
İstanbul'daki bazı yerler Kuzey Marmara Otoyolu Projesi kapsamında acele kamulaştırılacak

ANKARA (AA) - Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü Dahil) Projesi'nin yapımı kapsamında İstanbul'un 5 ilçesindeki bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü Dahil) Projesi kapsamında İstanbul'un Arnavutköy, Avcılar, Başakşehir, Büyükçekmece, Çatalca ilçelerinde belirlenen güzergahta, yeri ve ada/parsel numaralan gösterilen taşınmazlar Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak.

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