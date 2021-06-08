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Yaşam İstanbul’daki baraj doluluk oranı ne kadar? İstanbul’un ne kadar suyu kaldı?
Yaşam

İstanbul’daki baraj doluluk oranı ne kadar? İstanbul’un ne kadar suyu kaldı?

Yaz mevsiminin gelmesi ve sıcak havaların başlamasıyla çok merak edilen konular arasında barajların doluluk oranı yer alıyor. Peki, İstanbul’daki barajların doluluk oranı ne? 7 Haziran 2021 İstanbul baraj doluluk oranı ne kadar oldu? Barajların son durumu nedir?

Yeniakit Publisher
2021-06-08 08:37:00 -
İstanbul’daki baraj doluluk oranı ne kadar? İstanbul’un ne kadar suyu kaldı?

2021 yılının Ocak ayında, barajların doluluk oranının yüzde 19'a kadar düşmesi İstanbulluları endişelendirmişti. Ancak kış ve ilkbahar aylarında etkili olan yağışlar sebebiyle barajların doluluk oranı arttı. İSKİ 7 Haziran 2021 baraj doluluk oranı açıkladı. İşte merak edilen haberin devamı…

İstanbul’daki baraj doluluk oranı ne kadar? İstanbul’un ne kadar suyu kaldı?

Baraj doluluk oranı 9 Ocak'ta yüzde 19,16'ya düşmesi sonrasında sürekli artış kaydetti. İSKİ verilerine göre, 7 Haziran 2021 itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 76. 79’a yükseldi.

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