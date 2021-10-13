İstanbul'daki aşılama oranları açıklandı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 65 yaş üstü ve 18 yaş altı vatandaşların aşılama oranlarını açıkladı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 65 yaş üstü ve 18 yaş altı vatandaşların aşılama oranlarını Twitter adresinden paylaştı.
Vali Yerlikaya, 65 yaş üstü vatandaşlarda birinci doz aşılama oranının yüzde 91,6 olduğunu açıkladı ve üçüncü dozdaki yüzde 74 aşılama oranı için, "Hedef 3. dozda 1. doz oranını yakalamak" diyerek çağrıda bulundu.
Vali Yerlikaya, 18 yaş altı gençlerin 1. ve 2. doz aşı oranlarının düşüklüğüne dikkat çekerek, "Büyüklerimizi örnek alalım" dedi.