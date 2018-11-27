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İstanbul’da zirve haftası

Dünyanın farklı coğrafyalarından tanınmış onbinlerce iş, siyaset ve STK temsilcileri, bu hafta Türkiye’ye akın etti.

27 Kasım 2018 Salı 10:09
İstanbul’da zirve haftası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde gerçekleştirilen toplantılar ile ticaret, finans ve siyasetin nabzı İstanbul’da atıyor.

Havacılık sektörü masaya yatırıldı

Havacılık sektörü paydaşları da İstanbul’da buluştu. Uluslararası Uçak Teknolojileri, Bakım, Onarım, Revizyon ve Havacılık Operasyonları Sempozyumu’nda (ISATECH) konuşan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, havacılık bakım ve onarım alanında Türkiye’nin önemli bir yer almaya başladığını belirterek, “Bu konuda kullanılan teknolojiler, oluşturulan verimlilik ve planlama unsurları hızla devreye girmeye başladı” dedi.

Demir, yeni İstanbul Havalimanı’nın açılmasının, Türk Hava Yolları’ndaki (THY) büyümenin, Türkiye’nin havacılık alanı ve teknolojilerinde yaptığı çeşitli atılımların ve gelişmelerin dünyanın gözünün daha çok Türkiye’nin üzerinde olmasını sağlayacağını söyledi. Aynı zamanda Türkiye’deki gelişmelerin çok fazla bilinmediğine dikkati çeken Demir, “Bu gelişmelerin bilinmesine de katkı sağlayacaktır. Mesela havacılık bakım ve onarım alanında Türkiye aslında önemli bir yer almaya başladı. Bu konuda kullanılan teknolojiler, oluşturulan verimlilik ve planlama unsurları hızla devreye girmeye başladı ve dünyada şu anda konuşulmakta olan teknolojilerin de uygulama alanı olarak Türkiye’de çeşitli faaliyetler başlamış durumda” ifadelerini kullandı.

Demir, bu tür platformların da yeni teknolojilerin konuşulması, bunlarla ilgili adımlar atılması ve bu konuda fikri platform oluşturulması açısından önem taşıdığını dile getirdi.

80 ülkenin iş ve fikir önderleri 9. Boğaziçi Zirvesi’nde buluştu

Uluslararası İş Birliği Platformu (UİP) tarafından Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) ev sahipliğinde düzenlenen 9. Boğaziçi Zirvesi, 80 ülkeden iş adamı, siyasetçi ve fikir önderini İstanbul’da bir araya getirdi.

Zirvenin açılış panelinde konuşan TİM Başkanı Gülle, Boğaziçi Zirvesi’nin kültürleri buluşturan, iş hayatına ve uluslararası ticarete her yıl yeni bir vizyon kazandıran önemli bir etkinlik olduğunu vurgulayarak, bu yılki temanın da “Barışın Sürdürülmesi ve Herkes İçin Kalkınma” olarak belirlendiğini söyledi.

Kopuz yeni düzene dikkat çekti

TİM Başkanı Gülle, “Ekim ayında yakaladığımız ve Cumhuriyet tarihinin rekoru olan 15,7 milyar dolarlık ihracat, gelecek başarılarımızın da en büyük göstergesi oldu. Kasım ayında da yine aynı başarıyı devam ettirmeyi hedefliyoruz. İnanıyorum ki yeni başarılara imza atarak yıl sonunda 170 milyar dolarlık ihracat hedefimizi gerçekleştireceğiz” dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkan Yardımcısı Ali Kopuz ise ana tema olarak seçilen, “Barış ve Kalkınma”nın içinden geçilen dönemde çok doğru bir vizyon olduğunu söyledi. Kopuz, “2018 yılı itibariyle, küresel sistemin işleyişinde temel bir değişiklik ortaya çıkmış durumda. Çok taraflı kararlar, yerini tek taraflı kararlara bırakmaya başladı. Bunu da özellikle, yeni yönetimiyle ABD’de görüyoruz” diye konuştu.

Ekonomi zirvesinde 4 milyarlık iş hacmi hedefleniyor

2. İstanbul Ekonomi Zirvesi, 10 ülkeden yatırımcıları ve 500’den fazla yerli ve yabancı iş insanı ağırlayacak. Zirvede 4 milyar TL değerinde ticaret anlaşması yapılması hedefleniyor.

Küresel Ticaret Yarışında Türkiye’deki yatırım Fırsatları’ başlıklı etkinlik, 14 Aralık’ta Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Ankara Sanayi Odası (ASO), Türk Girişimci ve İşadamları Konfederasyonu (TURKONFED), İstanbul Aydın Üniversitesi ve Cool Reklam iş birliğiyle düzenlenecek.

Anlaşmalar imzalanacak

2. İstanbul Ekonomi Zirvesi’nin ekonomi dünyasının kanaat önderlerini bir araya getireceğini dile getiren Zirve İcra Kurulu Başkanı Abdullah Değer, “10 ülkeden yatırımcıların, Türkiye’nin önde gelen holding ve şirketlerinin katılımıyla düzenlenecek zirvede sanayii, bankacılık ve finans, inşaat, turizm, enerji, otomotiv, ulaştırma sektörlerindeki yatırım fırsatlarını konu alan paneller düzenlenecek. Ülkeler arası ticaret ve iş birliği anlaşmalarının da imzalanacağı ekonomi zirvesi bu sene 4 milyar TL’lik iş hacmi hedefliyor” dedi.

Şirket evlilikleri yolda

Zirve ile 7 hedef sektörde yerli ve yabancı şirket evliliklerine zemin hazırlamayı hedeflediklerini aktaran Değer, “Bu yeni ortaklıkların ülkemizde yüksek teknoloji üreten en az 10 fabrika açmalarına ön ayak olmak için çalışma yürütüyoruz. Türkiye ekonomisinde yaşanan durgunluğun geçici olduğunu düşünüyoruz. Ekonomimize nefes aldıracak ticaret anlaşmalarıyla durgunluktan çıkışa katkı sağlamak istiyoruz” şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 10:09
  1. Aydın
  2. Ankara
  3. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  4. Havacılık sektörü
  5. Uluslararası Uçak Teknolojileri
  6. Uluslararası Uçak Teknolojileri Bakım Onarım Revizyon ve Havacılık Operasyonları Sempozyumu (ISATECH)
  7. İstanbul Havalimanı
  8. Türk Hava Yolları (THY)
  9. Uluslararası İş Birliği Platformu (UİP)
  10. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)
  11. 9. Boğaziçi Zirvesi
  12. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkan Yardımcısı Ali Kopuz
  13. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
  14. 2. İstanbul Ekonomi Zirvesi
  15. Küresel Ticaret Yarışında Türkiye’deki yatırım Fırsatları
  16. Türk Girişimci ve İşadamları Konfederasyonu (TURKONFED)
  17. Zirve İcra Kurulu Başkanı Abdullah Değer

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