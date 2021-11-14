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Aktüel İstanbul'da zincirleme kaza! Yaralılar var
Aktüel

İstanbul'da zincirleme kaza! Yaralılar var

İstanbul-Ümraniye'de 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 8 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-14 20:08:00 -
İstanbul'da zincirleme kaza! Yaralılar var

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 8 kişi yaralandı.

Nato Yolu Caddesi ile Baraj Yolu Caddesi kavşağında, D.E. idaresindeki 34 LAJ 020 plakalı servis minibüsü, S.K. yönetimindeki 34 DCC 957 plakalı otomobil, Y.U.'nun kullandığı 34 ESU 53 plakalı otomobil ile sürücüleri henüz öğrenilemeyen 34 RB 3199 plakalı otomobil, 34 CZA 295 plakalı otomobil ve 41 FT 091 plakalı panelvan çarpıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 1'i ağır 8 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza sebebi ile bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Araçların çekici yardımıyla kaldırılması ve belediye işçilerince yola kum dökülmesinin ardından kavşak yeniden trafiğe açıldı.

 

 

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