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Gündem İstanbul'da zehir tacirlerine şafak baskını
Gündem

İstanbul'da zehir tacirlerine şafak baskını

İstanbul'da uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-11-25 08:31:00 -
İstanbul'da zehir tacirlerine şafak baskını

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, il genelinde uyuşturucu tacirlerine yönelik 16 farklı adrese 13 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon başlattı.

Şafak vakti yapılan baskınlara özel harekat polisleri destek verdi.

Öte yandan Narkotik ekiplerinin baskın düzenlediği bir diğer adres ise Gaziosmanpaşa oldu.

Baskın yapılan adresler ekipler tarafından didik didik aranırken aranması bulunan çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

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