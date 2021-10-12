İstanbul’da yoğun sis trafiği etkiledi

İstanbul genelinde gece saatlerinden itibaren yoğun sis etkili olmaya başladı. TEM Otoyolu, D-100 Karayolu ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bölgesinde sis yoğunluğu sebebiyle trafikte görüş mesafesi düştü.

Bir çok ilçede etkili oldu

Ayrıca İstanbul'un Eyüpsultan, Başakşehir, Sultangazi, Arnavutköy Sarıyer başta olmak üzere birçok ilçesinde de yoğun sis etkili oldu. Yoğun sisin sabah saatlerine kadar devam edeceği öğrenildi.