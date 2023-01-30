  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Rus isim flaş gelişmeyi duyurdu! Mısır stratejik hata yaptı, Türkiye'ye gelecekler

Güven ve istikrar oluştu! Türk firmaları Libya'ya dönüyor

Özgür Özel'den Hakan Fidan skandalı

Bulgaristan'dan Türkiye'ye havalanan gizemli drone! Yanlışlıkla düşünce skandal ortaya çıktı

İslam Memiş'ten kritik uyarı! Düğünü ve altın borcu olanlar dikkat... Gram Altında yeni zirve mi bekleniyor?

Dolar tahmini bir türlü tutmayan isim vites büyüttü: Dolar kuru o tarihte 40 lira olacak

Muharrem İnce CHP'yi rezil etti: Listeye koyulursa şaşırmam

ABD’li dergiden bomba itiraf: F-16'ları vermezsek Türkiye bunu yapacak

Ortak Mutabakat Metni’nden PKK’ya müjde çıktı! ‘Kayyum uygulamasına son vereceğiz’

Bu masa Türkiye'yi mi yönetecek? "Mutabakat Metni'' tanıtılırken uyudu
Yerel İstanbul'da yoğun kar yağışı! Havalimanı yolunda peş peşe kazalar yaşandı
Yerel

İstanbul'da yoğun kar yağışı! Havalimanı yolunda peş peşe kazalar yaşandı

Arnavutköy İstanbul Havalimanı yolunda yoğun kar yağışı başlarken, yol boyunca maddi hasarlı birçok kazanın yaşandığı görüldü.

Yeniakit Publisher
2023-01-30 17:21:00 - 2023-01-30 17:34:03

İstanbul Havalimanı yolunda yoğun kar yağışı başladı. Yağış nedeniyle yolda birçok aracı kaza yaptığı görüldü.

Arnavutköy İstanbul Havalimanı yolunda yoğun kar yağışı başladı. Yağış nedeniyle sürücüler de zor anlar yaşadı. Yol boyunca maddi hasarlı birçok kazanın yaşandığı görüldü.

2 şerit trafiğe kapatıldı

Bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, 4 şeritli yolda 2 şeridi trafiğe kapatarak kontrollü geçiş sağlamaya başladı. Bölgede kar yağışı devam ediyor.

Kar yağışının keyfini onlar çıkarttı! Dört gözle beklediler keyfini böyle sürdüler
Kar yağışının keyfini onlar çıkarttı! Dört gözle beklediler keyfini böyle sürdüler

Yaşam

Kar yağışının keyfini onlar çıkarttı! Dört gözle beklediler keyfini böyle sürdüler

İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı
İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı

Aktüel

İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı

Yollar kapanabilir! O bölgede de kar yağışı başladı
Yollar kapanabilir! O bölgede de kar yağışı başladı

Yerel

Yollar kapanabilir! O bölgede de kar yağışı başladı

Rize'de yüksek kesimlerde kar yağışı
Rize'de yüksek kesimlerde kar yağışı

Aktüel

Rize'de yüksek kesimlerde kar yağışı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Abuzittin Telkadayıf

Yeni geldim o yoldan, yollarda sıfır sıkıntı var, başka istanbul yok, hayırdır
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23