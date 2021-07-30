İstanbul’da YKS tercih danışman merkezleri ne zaman açılacak? 2021 İstanbul üniversite tercih danışman merkezi

İBB, İstanbul’da Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) giren gençlere, ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti verecek. İyi bir meslek sahibi olmanın en önemli koşulu iyi bir üniversite okumaktır. Bu sebeple öğrenciler, tercih yaparken rehberliğe ihtiyaç duyar. Peki, İstanbul’da YKS tercih danışman merkezleri ne zaman açılacak? İşte merak edilen haberin devamı…

İstanbul’da YKS tercih danışman merkezleri ne zaman açılacak?

İBB, YKS sonuçlarının açıklanması ile birlikte İstanbul’un meydanlarında gençlere danışmanlık hizmeti verecek. İstanbul’un 14 meydanında kurulacak olan İBB Tercih Danışma Merkezleri ile gençlerin üniversite tercihlerini bilinçli ve doğru bir şekilde yapmalarına katkı sağlanacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 6 – 14 Ağustos tarihleri arası olarak açıklanan üniversite tercih dönemi için 28 Temmuz’dan itibaren İstanbul’un 14 meydanında gençlere ücretsiz üniversite tercih danışmanlığı hizmeti verecek.