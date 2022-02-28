İstanbul'da yine facianın eşiğinden dönüldü! Frenleri tutmayan metrobüs kaza yaptı

Esenyurt Haramidere Sanayi metrobüs durağında frenleri tutmayan bir metrobüs, önünde bulunan başka bir metrobüse çarptı. Kazada aracın ön kısmında maddi hasar oluşurken, içerisinde bulunan 7 yolcu ise hafif şekilde yaralandı.

CHP'nin yönetime gelmesinden bu yana İstanbul'da yaşanan metrobüs, İETT arızaları bitmek bilmiyor. Son olarak frenleri tutmayan bir metrobüs kazaya sebebiyet verdi. Olay 14.30 sıralarında Esenyurt Haramidere Sanayi metrobüs durağında yaşandı. Edinilen bilgiye göre duraktan hareket eden bir metrobüs, frenleri tutmayınca önünde bulunan başka bir metrobüse çarptı.

Ekipler sevk edildi

Kaza sonrasında çarpmanın etkiyle aracın ön kısmında maddi hasar oluşurken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, 112 Acil sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Durakta metrobüs trafiği yaşandı

7 yaralı ise sağlık ekipleri tarafından kontrol amaçlı hastaneye kaldırılırken, durakta kısa süreli metrobüs trafiği yaşandı.