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Aktüel İstanbul'da yılbaşı gecesi 8 bin 231 kişiye cezai işlem uygulandı
Aktüel

İstanbul'da yılbaşı gecesi 8 bin 231 kişiye cezai işlem uygulandı

Yeniakit Publisher
2021-01-04 13:18:08 -
İstanbul'da yılbaşı gecesi 8 bin 231 kişiye cezai işlem uygulandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip koronavirüs (Kovid -19) tedbirleri kapsamında yılbaşı gecesi sokağa çıkma yasağında jandarma, polis ve sahil güvenlik ekipleri tarafından 8 bin 231 kişiye cezai işlem uygulandığını bildirdi.

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Yılbaşı sokağa çıkma kısıtlamasında, jandarma; 1072 kişi, 3 işletmeye idari, 977 araca cezai işlem, polis; 7 bin 134 kişi, 19 işletmeye idari, 3 bin 7 araca cezai işlem, sahil güvenlik ise 7 tekne ve 25 kişiye cezai işlem uyguladı. Kurallara uyan hemşehrilerimize teşekkür ederim."

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