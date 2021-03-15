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Sağlık İstanbul'da yeni HES kodu uygulaması! Bugün başladı
Sağlık

İstanbul'da yeni HES kodu uygulaması! Bugün başladı

İstanbul'da bugünden itibaren kahvehane, kıraathane, internet kafe, berber, nikah salonu ve spor salonlarına HES koduyla girilmeye başlandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-15 11:25:00 -
İstanbul'da yeni HES kodu uygulaması! Bugün başladı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı mücadele kapsamında İstanbul Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından 11 Mart'ta yeni kararlar alındı.

Buna göre, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının girişlerinde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı tüm resmi-özel okul ve kuruluşlara girişlerde, sivil toplum kuruluşlarına girişlerde, kahvehane, kıraathane, internet kafe, berber, nikah salonu, spor salonlarına girişlerde Hayat Eve Sığar (HES) kodunun gösterilmesi zorunluluğu getirildi.

HES Kodu zorunluluğu ile iş yerlerine girişler sabah saatlerinden itibaren başladı. Beyoğlu'nda HES Kodu ile kıraathaneye gelenler de uygulamayı açarak içeri girdi.

Uygulamadan memnun olduklarını belirten vatandaşlar, "Bu uygulama hem bizim için hem de diğer vatandaşlar için çok önemli" dedi.

'Bu uygulama için geç bile kalındı'

Kıraathane işletmecisi Murat Aktaş, "Bugün müşterilerimize de söyledik. HES kodu olmadan kimseyi içeri almayacağız. Kaymakamımız da söyledi. Bugünden itibaren HES kodu mecburi. Sorumluluk getirdiler. Denetlemeler de var. Bu uygulama için geç bile kalındı. Ama sonunda oldu iyi oldu" diye konuştu.

'Kurallara uyarsak koronavirüsten kurtulacağımıza inanıyorum'

Ataşehir'de bir kırarathaneye çay içmeye gelen Servet Gökçil, "Bu uygulama çok iyi oldu. Sıkı denetim yapılması gerekli. Kurallara uyarsak koronavirüsten kurtulacağımıza inanıyorum" dedi.

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