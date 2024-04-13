İstanbul'da yeni doğmuş bebek cesedi boş arsada bulundu!
İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde yaşanan olay kan dondurdu. Ölü doğduğunu iddia ettikleri bebeklerinin cesedini boş arsaya gömen çift gözaltına alındı.
İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde yaşanan olay kan dondurdu. Ölü doğduğunu iddia ettikleri bebeklerinin cesedini boş arsaya gömen çift gözaltına alındı.
İstanbul'da ölü doğduğunu iddia ettikleri bebeklerinin cesedini boş arsaya gömen çift gözaltına alındı.
Sancaktepe'de ölü doğan bebeklerini boş arsaya gömdükleri iddia edilen çift gözaltına alındı.
İHBARLA POLİS EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ
Mevlana Mahallesi Kahve Sokak'ta yaşayan yabancı uyruklu ailenin ölü doğan bebeklerini evlerinin önündeki boş arsaya gömdüğü ihbarı üzerine polis ekipleri söz konusu adrese gitti.
Bölgede araştırma yapan ekipler, bebek cesedinin bulunduğu yeri tespit etti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
BEBEĞİN CESEDİ GÖMÜLDÜĞÜ YERDEN ÇIKARILDI
Gömüldüğü yerden çıkarılan bebek cesedi, polis ve savcının incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Şüpheli anne-baba gözaltına alındı. Anne ve babanın ifade işlemleri devame diyor.
Konuyla ilgili soruşturma tüm yönleriyle sürüyor.
Kaynak: A.A