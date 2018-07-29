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İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' asayiş uygulaması!

İstanbul'da "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması kapsamında, 39 ilçede denetim gerçekleştirildi.

29 Temmuz 2018 Pazar 10:05
İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' asayiş uygulaması!

İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan koordinasyonunda kent genelinde 5 bin polisin katılımıyla, Yeditepe Huzur Uygulaması-12, saat 20.00'de başladı.

Uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü personeli ile ilçe emniyet müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik, Mali Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Kaçakçılık, Organize Suçlarla Mücadele ve Deniz Limanı şubelerinin yanı sıra, özel harekat ve çevik kuvvet ekipleri katıldı.

Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapılan denetimlerde, aranan şahıslar, silah, bıçak ve uyuşturucu madde taşıyanlar üzerinde duruldu.

Trafik kontrollerinin de yapıldığı uygulamaya polis helikopteri de destek veriyor. Uygulamada narkotik köpekler de araçlarda arama yaptı.

 

Haber Tarihi: 29 Temmuz 2018 Pazar 10:05
  1. İstanbul
  2. Narkotik
  3. Yeditepe

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