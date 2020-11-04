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Aktüel İstanbul'da "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması
Aktüel

İstanbul'da "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması

İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Bahçelievler'deki denetime katıldı

Yeniakit Publisher
2020-11-04 22:46:28 -
İstanbul'da "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da 39 ilçede "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın koordinesinde gerçekleştirilen "Yeditepe Huzur 2020-21" uygulaması, saat 19.00'da başladı.

Uygulamada, Asayiş Şube Müdürlüğü personeliyle ilçe emniyet müdürlükleri, önleyici hizmetler, trafik denetleme, havacılık, narkotik suçlarla mücadele, Sabiha Gökçen ve İstanbul havalimanları ile deniz limanı şubelerinin yanı sıra özel harekat ekipleri de yer aldı.

İstanbul Emniyet Müdürü Aktaş da Bahçelievler'deki uygulamaya katıldı. Vatandaşlarla sohbet eden Aktaş, bazı iş yerlerini ziyaret etti.

Aktaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, İstanbul genelinde 2 bin 600 personelle 39 ilçede asayiş uygulaması gerçekleştirdiklerini söyledi.

Pandemi nedeniyle bazı iş yerlerinin saat 22.00'de kapanacağını hatırlatan Aktaş, restoranlarda ise sadece paket servisine izin verileceğini anlattı. Aktaş, ziyaretleri sırasında iş yeri sahiplerini bu konuda uyardıklarını ifade etti.

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