  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İstanbul'da ''Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması
Aktüel

İstanbul'da ''Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması

İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş: - "Bu uygulama kapsamında vatandaşlarımızı sosyal mesafe ve maske takma konularında duyarlı hale getirmeye çalışıyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-09-18 23:09:21 -
İstanbul'da ''Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da 39 ilçede "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın koordinesinde gerçekleştirilen "Yeditepe Huzur 2020-15" uygulaması saat 19.00'da başladı.

Uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü personeliyle ilçe emniyet müdürlükleri, önleyici hizmetler, trafik denetleme, havacılık, narkotik suçlarla mücadele, Sabiha Gökçen ve İstanbul havalimanları ile deniz limanı şubelerinin yanı sıra özel harekat ekipleri de katıldı.

Uygulama kapsamında kara, hava ve deniz ulaşım noktalarında denetimler yapıldı. Şüpheli araçlar durdurularak aranırken, şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri gerçekleştirildi.

Polis ekipleri arama yaptıkları araçların sürücü ve şoförleri ile yolculara maske ve mesafe konusunda uyarıda bulundu.

Narkotik köpeklerinin kullanıldığı uygulamaya, polis helikopteri de destek verdi.

Asayiş uygulaması, saat 23.00'e kadar sürdü.

İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da Üsküdar'da yapılan uygulamaya katıldı. Vatandaşlarla sohbet eden Aktaş, açık olan iş yerlerine kısa ziyaretlerde bulundu.

İstanbul'da huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla il genelinde uygulama yaptıklarını ifade eden Aktaş, "Sabah başlayan uygulamalarda aranan şahıslara yönelik çalışmalarda aralarında cinayet sanığının da bulunduğu çeşitli suçlardan aranan 422 kişi yakalandı. Gün boyu devam eden uygulamalarımızda da akşam saatlerinde Üsküdar bölgesinde 157 noktada 1.394 personelle uygulamamız devam ediyor. Aynı zamanda bu uygulama kapsamında vatandaşlarımızı sosyal mesafe ve maske takma konularında duyarlı hale getirmeye çalışıyoruz." dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bakan Akar'dan Macron'a unutamayacağı cevap
Siyaset

Bakan Akar'dan Macron'a unutamayacağı cevap

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Doğu Akdeniz'deki gerilimi körükleyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a anlayacağı dilden cevap verdi..
Sokağa çıkma yasağı olacak mı? Başkan Erdoğan'dan çağrı
Gündem

Sokağa çıkma yasağı olacak mı? Başkan Erdoğan'dan çağrı

Koronavirüste vaka artışı sonrası vatandaş yeni yasaklara odaklanırken ‘sokağa çıkma yasağı olacak mı?’ sorusu gündeme geldi. Önemli açıklam..
Yunan medyasından büyük panik: Konu çok ciddi
Gündem

Yunan medyasından büyük panik: Konu çok ciddi

Türkiye'nin KKTC'deki "Kapalı Maraş" hamlesi Yunan medyasında büyük yankı buldu. Yunanistan'da yayımlanan Ta Nea gazetesi Türkiye'nin hamles..
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı