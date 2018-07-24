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İstanbul'da yaşlı kadını 'kediciksin' diye dolandırdılar

Saadet Teyze, telefon dolandırıcılarının yeni oyununun hedefi oldu.

24 Temmuz 2018 Salı 10:34
İstanbul'da yaşlı kadını 'kediciksin' diye dolandırdılar

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki Saadet Teyze, telefon dolandırıcılarının hedefi oldu. Telefon dolandırıcıları bu kez Adnan Oktar ve kedicikler yalanıyla dolandırdılar. 

KEDİCİK YALANI

Yaşlı kadın yaşadıklarını şöyle anlattı: "Hac paramdı. O kadar da dedim ki bak bir şey olmasın gıdım gıdım zorla biriktirdim. Sizi kedicik ilan etmişler dedi. İlk başta Adnan Oktar'ın sizi kediciği ilan ettiler dedi. Size kaçak silahlar sokulmuş dedi. Kimlikte neyim varsa hepsini söyledi. Bankadaki bütün paramı verdim"

 

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2018 Salı 10:34
  1. İstanbul
  2. kadıköy
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