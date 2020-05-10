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Aktüel

İstanbul’da yaşayan Doruk, Nusaybin’deki hemşire annesine Anneler Günü sürprizi yaptı

İstanbul Çekmeköy’de yaşayan 10 yaşındaki Doruk Kabadayı, Mardin’in Nusaybin ilçesinde hemşire olarak görev yapan annesine Nusaybin Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu’nun katkılarıyla Anneler Günü sürprizi yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-05-10 17:24:45 -
İstanbul’da yaşayan Doruk, Nusaybin’deki hemşire annesine Anneler Günü sürprizi yaptı

İstanbul Çekmeköy’de yaşayan 10 yaşındaki Doruk Kabadayı, Mardin’in Nusaybin ilçesinde hemşire olarak görev yapan annesine Nusaybin Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu’nun katkılarıyla Anneler Günü sürprizi yaptı.


Nusaybin Devlet Hastanesi Kadın Doğum Servisinde çalışan hemşire Emre Kabadayı, yeni tip korona virüs salgını ile mücadelesindeki görevinden dolayı yaklaşık 4 ay oğlu Doruk ve eşi Tuncer Kabadayı’yı göremedi. İstanbul Çekmeköy’de babası ve diğer aile fertleri ile yaşayan Doruk, Nusaybin’deki annesine Anneler Günü’nde bir sürpriz yapmak istedi. Nusaybin Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu ile irtibata geçen Doruk ailesinin isteğini kırmayan ekipler, Nusaybin Devlet Hastanesine gitti. Görev yaptığı kadın doğum servisinin kapısında ellerindeki güllerle ekipleri görünce hemşire Emre Kabadayı çok şaşırdı. Oğlu Doruk tarafından gönderilen kırmızı gülleri alan anne Emre, oğlu ve eşiyle telefonda görüntülü görüştü. Duygusal anların yaşandığı görüşmede Doruk, annesinin Anneler Günü’nü kutladı.


Çok şaşırdığını ve çok güzel bir sürprizle karşılaştığını belirten Emre Kabadayı, "Bu gülleri tüm çalışan anneler adına alıyorum. Herkesin Anneler Günü’nü kutluyorum" dedi.

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