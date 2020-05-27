İstanbul’da yasak sonrası ortalık karıştı! Gençlerin oluşturduğu kalabalık grup bekçilere saldırdı

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasının bitiminden hemen sonra İstanbul'da parkta toplanıp alkol alan gençlerin oluşturduğu kalabalık bir grup, kendilerinden kimliklerini görmek isteyen bekçilere saldırdı.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle 22 Mayıs ile 27 Mayıs tarihleri arasında ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin hemen ardından İstanbul Pendik'te kendisini sokağa atan genç bir grup, kimlik görmek isteyen bekçilere saldırdı. Polis ekiplerinin tamamının yönlendirildiği sokakta kalabalık gruptan bir kişi olay yerinde gözaltına alınırken bekçileri darp edip kaçan üç kişi metrelerce uzaklıkta kıskıvrak yakalandı.

Parkta toplanıp alkol aldılar

Olay, saat 01.30 sıralarında İstanbul’un Pendik ilçesi Kaynarca Mahallesi, Dağ Sokak'ta meydana geldi. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet gösteren 'Gece Kartalları' olarak bilinen bekçiler, sokağa çıkma kısıtlamasının hemen sonrasında bir parkta toplanan ve alkol alan grubu uyarmak istedi.

Bekçi kimlik istedi, ortalık karıştı

Kişilerin kimliklerini isteyen bekçilere, bir anda çoğalan grup saldırdı. Bir süre bekçileri darp eden kalabalık grup, kısa sürede belirtilen adrese gelen çok sayıda polis ekibini görünce kaçtı. Bölgedeki tüm bekçi ve polis ekiplerinin yönlendirildiği olayda görevini yerine getiren ve İçişleri Bakanlığı genelgesiyle belirtilen koronavirüs önlemlerini hatırlatan bekçilere saldıran dört kişi kıskıvrak yakalanarak Polis Karakoluna götürüldü.