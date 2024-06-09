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Gündem İstanbul'da yasak olan hava sahasında uçuş: 600 metredeki drone, İstanbul Havalimanı’nı alarma geçirdi!
Gündem

İstanbul'da yasak olan hava sahasında uçuş: 600 metredeki drone, İstanbul Havalimanı’nı alarma geçirdi!

Yeniakit Publisher
2024-06-09 18:44:00 - 2024-06-09 18:46:15
İstanbul'da yasak olan hava sahasında uçuş: 600 metredeki drone, İstanbul Havalimanı’nı alarma geçirdi!

İstanbul hava sahası hareketleri anlara sahne oldu. İstanbul hava sahasında uçuş güzergahında uçurulan İstanbul Havalimanı kule görevlileri alarma geçirdi.

İSTANBUL Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi görevlileri, İstanbul hava sahasında 600 metrede uçan bir drone tespit etti. Bunun üzerine kule görevlileri, pilotlara uyarılarda bulundu

İstanbul Hava Sahası’nda uçuş güzergahında uçurulan drone, hava trafik kontrol merkezini alarma geçirdi. Kule görevlileri, İstanbul Havalimanı’na iniş güzergahında uçurulan drone nedeniyle pilotları uyardı. İstanbul Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi’nde görevli kontrolör, İstanbul Havalimanı’na iniş için alçalan Soçi-İstanbul seferini yapan bir uçağın pilotuna drone hakkında uyarılarda bulundu. Hava Trafik Kontrol Merkezi görevlisi, "Önünüzdeki trafik tarafından drone rapor edildi. 2 bin feette (600 metre)" bilgisi pilota verildi.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), drone ile ilgili uçuş izninin gerekliliğine uyulmaması ve uçuşa yasak bölgelerde uçuş yapılması halinde 54 bin 680 TL para cezası uyguluyor.

İstanbul Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi, 600 metrede uçan bir drone tespit ederek kule görevlilerini alarma geçirdi. Kule personeli, İstanbul Hava Sahası'nda uçurulan drone nedeniyle pilotlara uyarılarda bulunarak, Soçi-İstanbul seferini yapan bir uçağın pilotunu bilgilendirdi. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), drone ile ilgili uçuş izni gerekliliklerine uyulmaması ve uçuşa yasak bölgelerde uçuş yapılması durumunda 54 bin 680 TL para cezası uyguluyor.

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