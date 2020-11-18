İstanbul'da yasa dışı silah operasyonu
Gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi
İSTANBUL (AA) - İstanbul'da yasa dışı silah ticareti yapan şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'den yapılan açıklamaya göre, yasadışı silah ticaretinin önlenmesine yönelik Ümraniye'de yürütülen çalışmalar kapsamında Saray Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan bir işyerinde ruhsatsız silah imalatı, tamiri ve satışı yapıldığı bilgi üzerine adrese operasyon düzenlendi.
Operasyonda İbrahim K. (66) yakalanarak gözaltına alındı. Aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet yivli ruhsatsız av tüfeği, 6 adet silah sürgüsü, 6 adet silah gövdesi, 43 adet boş şarjör, 2 adet namlu, 50 adet fişek, 18 adet icra yayı, 30 adet boş kovan ele geçirildi
Gözaltına alınan şüpheli, “Silah İmal ve Ticareti” suçundan adliyeye sevk edildi.