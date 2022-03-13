İstanbul’da uzun yıllar sonra mart ayında kar yağdı. Özellikle İstanbul Boğazı çevresinde ve Anadolu yakasında şiddetli kar yağışı gözlendi. Kar yağışı sebebiyle mega kentte 10-11 Mart tarihlerinde okullar tatil edildi. Peki, yarın üniversitelerde ders var mı?

İstanbul'da yarın üniversiteler tatil mi? İstanbul üniversiteler tatil oldu mu valilik açıklaması 14 Mart

İstanbul Valiliği 9 Mart’ta yaptığı açıklamada İstanbul’da bulunan üniversitelerde yüz yüze eğitime ara verildiğini duyurdu. Söz konusu açıklamada, “İstanbul’da bulunan Üniversite Rektörlerimizle yapılan istişareler doğrultusunda ilimizde yükseköğrenime 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine karar verildi” ifadelerine yer verildi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) İstanbul'daki kar yağışı sebebiyle bir açıklama yapmıştı. YÖK’ten yapılan açıklamada, “Değerli Öğrencilerimiz İstanbul Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nden alınan verilere göre 10 Mart 2022 günü için turuncu alarm verilmiştir. Bu doğrultuda İstanbul Valiliği il genelindeki üniversite rektörlükleri ile yapılan istişareler doğrultusunda yükseköğrenime 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verildiğini açıklamıştır. Beklenen kar yağışının çevre illeri de etkileyeceği düşünülerek söz konusu illerdeki üniversitelerimizin bulundukları illerin valilikleriyle irtibata geçerek gerekli tedbirleri almasını önemle rica ederiz” ifadeleri yer aldı.

İstanbul’da üniversitelerde 14 Mart Pazartesi günü eğitimin başlaması bekleniyor. Ancak kar yağışı şiddetlenirse valilik yeni bir açıklama yapabilir. Böyle bir durum yaşanırsa haberlerimizde yer vereceğiz.