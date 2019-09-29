İstanbul’da yarın okullar tatil mi? 30 Eylül Pazartesi İstanbul’da tatil olan okullar hangileri?
İstanbul’da yarın hangi okulların tatil olduğu Valilik tarafından yapılan son dakika açıklamasıyla belli oldu. İstanbul Silivri merkezli 5.8’lük deprem sonrası İstanbul’da bazı ilçelerde bulunan okullarda ağır ve az hasarlar meydana geldiği açıklanmıştı. Valilik okullardaki hasar tespit çalışmaları kapsamında toplam 29 okulda 30 Eylül 2019 Pazartesi günü okulların tatil edildiği açıklandı. Peki İstanbul’da hangi okullar yarın tatil? 30 Eylül Pazartesi İstanbul’da tatil olan okullar hangileri?29 Eylül 2019 Pazar 18:25
İstanbul’da yarın hangi okulların tatil olduğu Valilik tarafından yapılan son dakika açıklamasıyla belli oldu. İstanbul Silivri merkezli 5.8’lük deprem sonrası İstanbul’da bazı ilçelerde bulunan okullarda ağır ve az hasarlar meydana geldiği açıklanmıştı. Valilik okullardaki hasar tespit çalışmaları kapsamında toplam 29 okulda 30 Eylül 2019 Pazartesi günü okulların tatil edildiği açıklandı. Peki İstanbul’da hangi okullar yarın tatil? 30 Eylül Pazartesi İstanbul’da tatil olan okullar hangileri?
Yarın İstanbul'da okulların tatil olup olmayacağı öğrenci ve veliler tarafından merak edilmekteydi. İstanbul Valiliği 30 Eylül Pazartesi İstanbul'da okulların tatil mi? sorusuna yaptığı açıklama ile cevap verdi. İstanbul Valiliği, "Öğrencilerimizin 1 Ekim'den itibaren hangi okullarda eğitim-öğretime devam edecekleri yarın saat 14.00'e kadar duyurulacaktır." açıklamasında bulundu.
Ağır hasarlı okullar
İLÇESİ OKUL / KURUM
BAHÇELİEVLER Bahçelievler Rehberlik ve Araştırma Merkezi
BAHÇELİEVLER Yenibosna Ortaokulu
BÜYÜKÇEKMECE Mimarsinan İlkokulu ve Ortaokulu
ÇATALCA Arif Nihat Asya MTAL
GAZİOSMANPAŞA Vefa Poyraz Anadolu Lisesi
GAZİOSMANPAŞA Küçükköy İHL (A Blok)
GAZİOSMANPAŞA 100. Yıl İlk/Ortaokulu
PENDİK Seyit Burhan Toprak İlkokulu
SANCAKTEPE Sancaktepe Rehberlik ve Araştırma Merk.
Az hasarlı okullar
ARNAVUTKÖY Şehit Er Tuncer Türkan Ortaokulu
AVCILAR Abdulkadir Uztürk Ortaokulu
BEYKOZ Fatinhoca İlkokulu
BÜYÜKÇEKMECE Güzelce Cevdet Zebure Kotan Ortaokulu
EYÜPSULTAN Üçşehitler İlkokulu ve Ortaokulu
FATİH Fatih Çapa Fen Lisesi Yurdu
GAZİOSMANPAŞA Gazi Paşa İlkokulu
GAZİOSMANPAŞA Şehit Öğretmen Mustafa Gümüş Ortaokulu
GAZİOSMANPAŞA Karlıtepe Ortaokulu
GÜNGÖREN Mehmetçik İmam Hatip Ortaokulu
KÜÇÜKÇEKMECE Söğütlüçeşme Ortaokulu
KÜÇÜKÇEKMECE Tahsin Banguoğlu İlkokulu
KÜÇÜKÇEKMECE Nergiz Anaokulu
MALTEPE Halit Armay Anadolu Lisesi
PENDİK Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu
PENDİK Ergenekon İlk/Ortaokulu
SANCAKTEPE Osmangazi İlkokulu
SİLİVRİ Prof. Dr. Besim ÜSTÜNEL Anaokulu
SULTANGAZI İstiklal Ortaokulu
ÜSKÜDAR Burhan Felek Anadolu Lisesi
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