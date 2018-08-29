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İstanbul'da yarın bu yollar kapalı

İstanbul'da 30 Ağustos Zafer Bayramı anma etkinlikleri ve Beşiktaş'ın UEFAAvrupa Ligi  play-off eleme turunda Partizan ile oynayacağı maç sebebiyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

29 Ağustos 2018 Çarşamba 18:22
İstanbul'da yarın bu yollar kapalı

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Zafer Haftası'nın 96. yıl  dönümü anma etkinlikleri dolayısıyla trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif  güzergahlar belirlendi. 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 30 Ağustos  Zafer Bayramı ve Zafer Haftası etkinlikleri kapsamında 07.00-14.00 arasında bazı  yollar trafiğe kapatılacak.

Düzenleme doğrultusunda, Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) gidiş  ve gelişler, D-100 istikametinden, 10. Yıl Caddesi'nden, Edirnekapı'dan, Oğuzhan  Caddesi'nden, Sofular Caddesi'nden, Halıcılar Caddesi'nden, Akdeniz Caddesi'nden,  Akşemsettin Caddesi'nden, Ordu Caddesi ve Atatürk Bulvarı'ndan, Keçeci Meydan  Sokağı'ndan Vatan Caddesi'ne girişler ile Vatan Caddesi'ne çıkan tüm cadde ve  sokaklar yarın belirtilen saatlerde trafiğe kapalı olacak.

Trafik, alternatif güzergah olarak Millet Caddesi ve Fevzipaşa  Caddesi'nden verilecek.

İstanbul trafiğine maç düzenlemesi  

UEFAAvrupa Ligi play-off eleme turunda Beşiktaş ile  Partizan arasında yarın oynanacak maç nedeniyle İstanbul'da bazı yolların trafiğe  kapatılacağı bildirildi.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre,  yarın saat 21.00'de Vodafone Park'ta, Beşiktaş ile Partizan arasında oynanacak  müsabaka sebebiyle alınan tedbirler kapsamında, bazı yollar ulaşıma kapalı  olacak.

Bu çerçevede, saat 17.00'den itibaren stat arkası Gazhane Caddesi  Süzer Plaza gerisinden, Dolmabahçe istikametine trafik akışı sağlanamayacak, akım  Asker Ocağı Caddesi'ne verilecek. Gümüşsuyu MKE önünden yol kapatılarak,  Dolmabahçe istikametine akış verilmeyecek. Dolmabahçe Tünel Bomonti girişinden  Dolmabahçe istikameti de araç trafiğine kapatılacak.

Kadırgalar alt baştan stat civarına trafik akışı verilemeyecek, akım  Kabataş'tan Dolmabahçe Meydan Beşiktaş istikametine tek şeride düşürülerek  Kadırgalar Cadde başından Kabataş istikametine yönlendirilecek. Dolmabahçe'den  gelen akım iki yönlü sağlanarak, stat yanındaki Kabataş istikameti araç trafiğine  kapanacak.

Bayıldım ve Küçük Çiftlik caddelerinden gelen akım, Dolmabahçe  istikameti yerine Asker Ocağı Caddesi'ne yönlendirilecek. Mete Kavşağı'ndan  Dolmabahçe istikametine olan akım, Şişli istikametine verilecek. Gazhane Caddesi  Süzer Plaza'dan Şehitler Tepesi'ne kadar trafik akışı verilemeyecek. Akaretler  ışıklar ile Süleyman Seba Caddesi kesişiminden akım, Dolmabahçe istikametine  gönderilmeyecek. Vişneli Tekke Sokağı araç trafiğine kapalı olacak.

Haber Tarihi: 29 Ağustos 2018 Çarşamba 18:22
  1. Ordu
  2. İstanbul
  3. Edirne
  4. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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