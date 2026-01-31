  • İSTANBUL
SON DAKİKA
İstanbul'da yarın başlayıp tam 4 gün sürecek: Bu habere bakmadan plan yapmayın

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte 4 Şubat Çarşamba gününe kadar etkili olacak fırtına, kuvvetli sağanak ve karla karışık yağmur konusunda vatandaşları uyardı.

AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde, bugün öğle saatlerinden itibaren 4 Şubat Çarşamba gününe kadar aralıklarla sağanak, yer yer fırtına ile birlikte kuvvetli sağanak geçişlerinin yaşanacağı öngörülüyor.

Hali hazırda 6-9 derece aralığında seyreden sıcaklıkların pazartesi itibarıyla 5 derecenin altına, kış değerlerine gerileyeceği tahmin ediliyor.

İstanbul’da kar uyarısı

Pazartesi sabah saatlerinden itibaren bölgeye giriş yapması beklenen soğuk hava ile birlikte sıcaklıkların kar değerlerine gerileyeceği, Silivri, Çatalca, Arnavutköy, Büyükçekmece ve Başakşehir gibi batı bölgelerde yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülebileceği öngörülüyor.

Bu nedenle, vatandaşların kış koşullarına karşı hazırlıklı ve tedbirli olmaları isteniyor.

