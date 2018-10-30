İstanbul'da yapılan son anket! İşte partilerin oy oranları...
Yaklaşan yerel seçimler öncesi İstanbul'da yapılan son seçim anketinin sonuçları yayınlandı. Mediar Araştırma Şirketi'nin yaptığı araştırmaya göre; partilerin İstanbul'da alacağı oy oranları şu şekilde...30 Ekim 2018 Salı 21:45
Mediar Araştırma Şirketi'nin 'Mart 2019 Yerel Seçimleri İstanbul İli Seçmen Profili Araştırması'nda dikkat çeken veriler yer aldı.
Araştırmada partilerin oy oranlarına yer verildi.
İşte partilerin oy oranları
Araştırmaya göre, İstanbul'da partilerin son oy oranları ise şöyle açıklandı: "Seçmen eğilimi şu şekilde gözlenmiştir."
AK Parti: Yüzde 35.46 CHP: Yüzde 25.26
MHP Yüzde 7.87 İyi Parti: Yüzde 7.53 HDP: Yüzde 10.49
SP: Yüzde 1.46 Diğer: Yüzde 0.58 Kararsız: Yüzde 2.79
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