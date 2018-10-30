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İstanbul'da yapılan son anket! İşte partilerin oy oranları...

Yaklaşan yerel seçimler öncesi İstanbul'da yapılan son seçim anketinin sonuçları yayınlandı. Mediar Araştırma Şirketi'nin yaptığı araştırmaya göre; partilerin İstanbul'da alacağı oy oranları şu şekilde...

30 Ekim 2018 Salı 21:45
İstanbul'da yapılan son anket! İşte partilerin oy oranları...

Mediar Araştırma Şirketi'nin 'Mart 2019 Yerel Seçimleri İstanbul İli Seçmen Profili Araştırması'nda dikkat çeken veriler yer aldı.

Araştırmada partilerin oy oranlarına yer verildi.

İşte partilerin oy oranları

Araştırmaya göre, İstanbul'da partilerin son oy oranları ise şöyle açıklandı: "Seçmen eğilimi şu şekilde gözlenmiştir."

AK Parti: Yüzde 35.46 CHP: Yüzde 25.26

MHP Yüzde 7.87 İyi Parti: Yüzde 7.53 HDP: Yüzde 10.49

SP: Yüzde 1.46 Diğer: Yüzde 0.58 Kararsız: Yüzde 2.79

Haber Tarihi: 30 Ekim 2018 Salı 21:45
  1. İstanbul
  2. AK Parti
  3. CHP
  4. MHP
  5. İyi Parti
  6. HDP

YORUM YAZ

  • İşsiz İşsiz 16 dk önce
    Lakin araştırma mhp-akp ayrışmasından önce yapıldı.
  • ÜmitÜmit29 dk önce
    Her seçimden önce kazandık havası estirin anketlerle oylar düşünce bahane uydurun Başkan söylediği ama tutmadığı sözlerin bedelini bakın millet sandıkta nasıl ödetiyor.
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