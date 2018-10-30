İstanbul'da yapılan son anket! İşte partilerin oy oranları...

Mediar Araştırma Şirketi'nin 'Mart 2019 Yerel Seçimleri İstanbul İli Seçmen Profili Araştırması'nda dikkat çeken veriler yer aldı.

Araştırmada partilerin oy oranlarına yer verildi.

İşte partilerin oy oranları

Araştırmaya göre, İstanbul'da partilerin son oy oranları ise şöyle açıklandı: "Seçmen eğilimi şu şekilde gözlenmiştir."

AK Parti: Yüzde 35.46 CHP: Yüzde 25.26

MHP Yüzde 7.87 İyi Parti: Yüzde 7.53 HDP: Yüzde 10.49

SP: Yüzde 1.46 Diğer: Yüzde 0.58 Kararsız: Yüzde 2.79