  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İstanbul'da yankesicilik zanlısı 4 kişi tutuklandı
Aktüel

İstanbul'da yankesicilik zanlısı 4 kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-10-11 12:33:47 -
İstanbul'da yankesicilik zanlısı 4 kişi tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu ve Şişli'de, yayaların üzerine araç sürerek panik oluşturdukları ve bu esnada vatandaşların cüzdan ve cep telefonunu yankesicilik yöntemiyle çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Beyoğlu ve Şişli'deki yankesicilik olaylarına ilişkin çalışma başlattı.

Polis yaptığı çalışmanın ardından şüphelilerin, araç plakasını keçeli kalemle değiştirerek yaya geçidi gibi yerlerde bekleyen yabancı uyruklu kişilerin üzerine araç sürüdüğünü, oluşan panik esnasında araçtan önceden inen diğer şüphelilerce hırsızlık yapıldığını tespit etti.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, zanlıların kimliklerini tespit etti.

Ekipler, 10 Ekim'de Şişli'de 2 ayrı adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda aynı aileden 4 şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerden Haydar T'nin 39, Samet T'nin 35, Gülşah T'nin 19 ve Aycan T'nin ise 66 ayrı suçtan kaydı olduğu belirlendi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 205 uyuşturucu hap, 0,45 gram marihuana, ruhsatsız tabanca ve 9 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türk çayını en çok Belçikalılar içti
Ekonomi

Türk çayını en çok Belçikalılar içti

Türkiye’den bu yılın 9 ayında Belçika başta olmak üzere 105 ülkeye 12 milyon 182 bin 162 dolarlık çay ihraç edildi.

Azerbaycan'dan acı haber!
Dünya

Azerbaycan'dan acı haber!

İşgalci Ermenistan güçleri ateşkesi ihlal ederek sivil yerleşim yerlerine saldırdı. Saldırıda şehit sayısının 7'ye yükseldiği bildirildi. 33..
Bakan açıkladı! Yangınla ilgili sıcak gelişme
Gündem

Bakan açıkladı! Yangınla ilgili sıcak gelişme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Hatay’daki orman yangınına ilişkin açıklamalarda bulundu. Pakdemirli yangının kontrol altına alındığı..
Satılık 2013 model Audi A4
Satılık 2013 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay