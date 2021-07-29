İstanbul'da yangın alarmı! Harekete geçildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin orman yangınlarına yönelik yaptığı denetimler kapsamında özel harekât ekipleri, yunus polisleri ve asayiş ekipleri Maltepe Başıbüyük Ormanı'nda denetim yaptı.

Ormana giren ekipler, iz takip köpeklerinin de desteğiyle çıkabilecek olası yangınlara karşı tedbir aldı. Ekipler ağaçların arasında daha önceden yakılan ateş korlarını kontrol etti. Ekiplerin İstanbul genelinde denetimlere devam edeceği öğrenildi.

Geçtiğimiz yıl çıkan yangın

Maltepe Başıbüyük Mahallesi'nde 2 Ağustos 2020 tarihinde ormanlık alanda 16.30 sıralarında orman yangını çıkmıştı.

Rüzgârın etkisiyle alevler kısa sürede geniş bir alana yayıldı ve birçok noktadan alevler yükselmişti. Yangın nedeniyle gökyüzünü dumanlar kaplamıştı. İhbar üzerine olay yerine başta Ataşehir olmak üzere, Maltepe, Kartal ve Kadıköy'den itfaiye ekipleri sevk edilmişti.

Çalışmalara askerler de katılmıştı

Yangın söndürme çalışmalarına itfaiye ekiplerinin yanı sıra askerler ve yangın söndürme helikopteri de katılmıştı. Yaklaşık 100 dönümlük alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin 2 buçuk saatlik çalışması sonucunda yangın kontrol altına alınmıştı.





