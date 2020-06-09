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Aktüel

İstanbul'da yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-06-09 11:24:52 -
İstanbul'da yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de yaklaşık 3 yıldır aranırken İstanbul'da yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi tutuklandı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları araştırmanın ardından İstanbul'da bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda yaklaşık 3 yıldır aranan, terör örgütünün sözde "mahrem bayan" yapılanması içerisinde "il ablası" düzeyinde faaliyet yürüten İ.Ç. gözaltına alındı.

Edirne'ye getirilen zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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