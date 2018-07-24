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İstanbul'da yağmur trafiği yaşanıyor...

İstanbul’da dün akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağış mesainin ilk anlarında da devam ederken, yağmur sebebiyle sabah trafiği olumsuz etkilendi.

24 Temmuz 2018 Salı 09:30
İstanbul'da yağmur trafiği yaşanıyor...

Yetkililerin dün yaptığı uyarıların ardından akşam saatlerinden itibaren Trakya üzerinden İstanbul’a giriş yapan yağmur etkisini göstermeye devam ediyor. Akşam saatlerine kadar devam etmesi beklenen yağmur, araçları ile mesaiye gidenleri olumsuz etkiledi.

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Birçok vatandaş yola tedbirli çıkarken, E-5’te uzun araç kuyrukları oluştu.

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Yağmur zaman zaman etkisini artırarak sürerken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluk haritasında yüzde 56’lılara varan araç trafiği olduğu görüldü.

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2018 Salı 09:30
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